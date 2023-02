Coordination difficile en Turquie, pour distribuer l’aide jurassienne

De nouveaux camions partis du Jura devraient arriver en Turquie, afin d’offrir des vivres à la population touchée par le séisme qui a frappé le pays le 6 février dernier. Asef Argüz, restaurateur delémontain, est actuellement en Turquie, dans la région de Kahramanmaras/Pazardzhik, pour accueillir et décharger ces camions. Mais la tâche n’est pas facilitée par le manque total de coordination sur place. Et pour s’assurer que les dons récoltés dans le Jura parviennent aux sinistrés les plus reculés, il faut s’adapter, selon lui.