La semaine blanche sans neige n’inquiète pas Jura Tourisme

Avec des grandes étendues montagneuses plus vertes que blanches, les touristes se dirigent vers d’autres activités. Du côté des acteurs touristiques, il faut composer avec le manque de flocons. Le directeur de Jura Tourisme, Guillaume Lachat, indique que le rôle des acteurs touristiques est d’aiguiller les vacanciers vers d’autres activités de la région. « Les touristes vont chercher des alternatives et nous sollicitent beaucoup. Qu’il s’agisse d’une randonnée ou d’une visite de fromagerie au Noirmont, c’est notre tâche de rediriger celles et ceux qui le veulent. » /elo