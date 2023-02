Des nuitées plus nombreuses que prévu dans le Jura en 2022

Les nuitées se stabilisent à un haut niveau dans le Jura. Elles se sont montées à 409'738 l’année passée. C’est 201 de moins que le record de 2021, soit un recul de 0,05%. Le résultat est bien meilleur qu’espéré, les pronostics misant sur une baisse possible de 10%. C’est ce qui ressort des chiffres de l’Office fédéral de la statistique pour l’hôtellerie et la taxe de séjour pour la parahôtellerie transmis jeudi par Jura Tourisme. Il ressort que les Suisses ne se sont pas précipités à l’étranger malgré la levée de restrictions contre le Covid et que le conflit en Ukraine n’a pas eu de conséquence pour la branche régionale.