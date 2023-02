Deux blessés dans un accident aux « Vacheries de Lajoux »

Une voiture a été impliquée dans un accident de la circulation jeudi après-midi aux Franches-Montagnes. Alors qu’il circulait en direction du Prédame, un automobiliste a dévié de sa trajectoire et quitté la route au lieu-dit « Les Vacheries de Lajoux » vers 12h35 pour une raison que devra déterminer l'enquête en cours. Il a percuté plusieurs arbres avant de s'immobiliser en milieu de la chaussée, selon un communiqué de la police cantonale jurassienne. Les pompiers du centre de renforts de Tramelan et ceux du SIS La Courtine sont intervenus pour désincarcérer les deux occupants du véhicule. Le conducteur a été héliporté dans un établissement hospitalier bâlois, tandis que le passager a été emmené en ambulance à l’hôpital à Delémont. Une déviation a dû être mise en place durant plus de deux heures. /comm-emu