L’accueil des réfugiés ukrainiens se normalise dans le Jura

Cette fin de semaine est marquée par un sombre anniversaire. Il y a un an, la Russie lançait son invasion en Ukraine. La guerre faisait ainsi son retour sur le continent européen. Elle a poussé des millions de personnes sur les routes et plusieurs centaines d’entre elles jusque dans le Jura. Notre canton accueille actuellement 580 réfugiés ukrainiens. La cheffe du Service de l’action sociale du canton du Jura, Muriel Christe Marchand, a fait un point de situation jeudi sur RFJ. « Passé la première phase d’accueil, les structures ordinaires ont pris le relai et des dispositifs relativement bien rodés permettent aujourd’hui d’accueillir les personnes qui arrivent », a-t-elle expliqué dans le Journal de 12h15.





Un dispositif avec deux phases distinctes

Les réfugiés sont, dans un premier temps, pris en charge dans des hébergements collectifs avant d’être orientés vers des appartements. Si elles ont permis de faire face à un nombre important d’arrivées au début du conflit, les familles d’accueil restent désormais une solution de « deuxième ou de troisième recours », selon Muriel Christe Marchand. Aujourd’hui, une vingtaine de réfugiés ukrainiens sont encore hébergés dans des familles jurassiennes. La cheffe du Service de l’action sociale estime que la situation est sous contrôle et relativement stable. Selon elle, une vingtaine de réfugiés ukrainiens arrive encore chaque mois dans le Jura.