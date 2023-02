Les Jurassiens pensent déjà à leur prochain voyage

Pendant la semaine blanche, certains skient ou s’adonnent à la randonnée, d'autres pensent déjà à leurs prochaines vacances. Manon Peng est la directrice de l’agence Manon Voyage à Delémont. Selon elle, les mois de juillet et août sont les plus demandés, cette année encore. « Pour les agences de voyage, le mois de février est toujours assez calme. C’est normal avec Carnaval et les vacances au ski », explique-t-elle.