Les Brandons brûlent ou pas ce week-end

Les Brandons vont faire la peau à l’hiver. Des feux des Brandons sont au programme ce week-end, notamment à Porrentruy samedi soir dès 18h15 et dimanche soir à 18h30 à Delémont. Dans le chef-lieu ajoulot, l’Amicale des sapeurs-pompiers organise pour la 25e fois cette manifestation. On veut y maintenir coûte que coûte la tradition. Depuis un peu plus de 25 ans, l’événement a déménagé du château, au Banné et maintenant derrière la ferme Roy. Pour marquer ce quart de siècle, le président de l’Amicale Pierre-Philippe Gerber indique qu’un cortège aux lampions, accompagné par un char du Rai Tiai Tiai, mènera le public du Centre Esplanade au lieu de la manifestation. Puis comme de coutume, le brasier sera allumé. Si le bonhomme hiver brûle vite, l’été sera chaud, selon la légende.

A Delémont, il sera difficile de prédire la météo de la saison estivale, puisqu’il n’y aura pas de feu. Le Centre culturel régional de Delémont propose cette année une nouvelle manière de fêter les Brandons. En lien avec les enjeux climatiques, les organisateurs sont arrivés à la conclusion que le brasier ne correspondait plus aux envies de la nouvelle génération. Ce sera une œuvre numérique et arithmétique qui prendre la place du bonhomme hiver. Elle sera projetée contre la façade du château avant de disparaître pour mieux dire au revoir aux frimas. La manifestation se déroulera donc dans la cour du château. Le cortège aux flambeaux partira à 18h30 devant l’Hôtel de ville. /ncp