Les poissons ont souffert en 2022

Les pêcheurs jurassiens s’inquiètent pour la survie du poisson. L’assemblée générale de la Fédération cantonale des pêcheurs jurassiens s’est tenue samedi à Saignelégier. L’occasion de se pencher sur les activités de la FCPJ, forte de 650 membres, qui ont par exemple élevé et remis 100'000 alevins dans les rivières et ruisseaux jurassiens l’année dernière. Une pratique indispensable pour assurer un bon empoissonnement des cours d’eau. Alain Christe, le président de la Fédération, indique que la faune piscicole a particulièrement souffert en 2022. La sécheresse a été dévastatrice. Heureusement des pêches de sauvetage ont permis de récupérer les poissons dans certains ruisseaux à sec. Quelques semaines plus tard, c’est un champignon, la saprolégnia, qui a causé une surmortalité des truites et des ombres. Les oiseaux piscivores non autochtones posent également de gros problèmes, tant leur appétit est considérable. /ncp