Un blessé léger dans un accident à Rebeuvelier

Un accident de la circulation a eu lieu vendredi soir entre Rebeuvelier et Choindez. Un automobiliste a quitté la route, pour une raison encore indéterminée, et a terminé sa course dans le ruisseau au fond du ravin, quelques mètres en contrebas, selon un communiqué de la police cantonale jurassienne. Le Centre de Renfort d’Incendie et de Secours de Delémont a permis d’extraire le conducteur de son véhicule. L’homme était très légèrement blessé et a été prise en charge par le service ambulancier de l’Hôpital du Jura. La chaussée a été fermée pendant une heure. /comm-cto