20 ans de passion musicale avec l’Echo des Ordons

Il y a les habitués qui suivent l’Echo de Ordons pour danser à en perdre haleine, mais il y a aussi des personnes séduites par l’idée de manger et de faire quelques pas de danse. Lionel Ebi aime offrir du plaisir au public de l’Echo des Ordons : « on voit les sourires et on passe des super soirées et des super après-midis ». Ce n’est pas Micheline qui dira le contraire. Elle a choisi de fêter son anniversaire à cette occasion : « c’est que du bonheur ! ». Quant à Véronique qui suit régulièrement le groupe de musique, elle regarde avec émotion ces couples sur la piste de danse : « les jeunes générations ne savent pas danser à deux et s’ils voyaient comme les gens s’aiment encore à cet âge-là, je trouve ça très très beau ». /ncp