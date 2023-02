Grand-Pont : 20 mois de travaux et de perturbations

Un nouveau feu à la rue de Morgarten

De tous les itinéraires possibles, c’est la rue de Morgarten, soit la traversée la plus proche en ouest du Grand-Pont, qui devrait connaître la plus forte augmentation de trafic, selon les estimations du Service des ponts et chaussées. Les bus de TransN transiteront également par là. La compagnie de transports publics n’a d’ailleurs pas encore communiqué ses adaptations mais, selon nos estimations, cela devrait concerner les lignes 303 et 353 en provenance des Foulets et la ligne interurbaine 361 depuis Le Locle via la zone industrielle.

En conséquence, les carrefours ont été adaptés. « Un feu de signalisation a été posé à l’intersection entre les rues de Morgarten et des Crêtets, vers Polyexpo, tandis que au nord, les temps de feu ont été adaptés au carrefour avec la rue du Locle (en prolongement de l’Avenue Léopold-Robert) », explique Alain Koenig.

Ce spécialiste estime aussi que ce chantier pourrait inciter certains automobilistes à privilégier la mobilité douce durant ces travaux. En complément, un site internet sera mis en ligne à la mi-mars pour informer sur l'avancée des travaux. /lre