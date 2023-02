La rentrée sous la Coupole fédérale

Pour la première fois de l’année, les députés au Parlement fédéral se retrouvent à Berne dès ce lundi. La session de printemps s’ouvre pour trois semaines et comme le veut la tradition, La Matinale reçoit un élu jurassien pour présenter quelques-uns des dossiers majeurs qui seront discutés sous la Coupole. Jean-Paul Gschwind, conseil national Le Centre, a notamment évoqué l’initiative du parti socialiste qui veut alléger la charge des primes de l’assurance-maladie sur les citoyens : personne ne devrait consacrer plus de 10% de son revenu à ces primes, selon le parti. « Sur le fond, l’idée est très bonne mais ça serait toujours les mêmes qui bénéficieraient de l’opération », estime Jean-Paul Gschwind qui évoque des coûts supplémentaires de « 1,7 milliards à 2 milliards de francs à la charge des cantons et de la Confédération ». « Une initiative populaire du Centre attaque le mal à la racine, s’en prend aux coûts », précise l’élu.





La guerre en Ukraine

Autre dossier sur la table des parlementaires fédéraux ces prochains jours, la réexportation de matériel de guerre à l’Ukraine. Des dérogations à la non-réexportation pourraient être décidées pour fournir une assistance à un Etat attaqué dans son intégrité territoriale. L’Allemagne, par exemple, pourrait livrer à l’armée ukrainienne des armes ou munitions achetées en Suisse. Une démarche « soutenue » par Jean-Paul Gschwind. /mmi