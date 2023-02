Pure Politique : le Jura anglicisé, stop ou encore ?

Les anglicismes sur les vitrines, les affiches ou les enseignes : un phénomène devenu courant. Reste que cette promotion se fait au détriment du français, ce qui fait grincer quelques dents dans le Jura. L’usage de l’anglais est-il, du coup, un réel atout pour l’économie et le tourisme, ou un affront à la langue de Molière, mise sur la touche ? Quelle pesée d’intérêts faut-il faire entre identité régionale et marketing ?



Pure Politique ouvre la discussion mercredi 1er mars sur RFJ. Pierre-Alain Berret (directeur de la Chambre de Commerce d’Industrie du Jura), Guillaume Lachat (directeur de Jura Tourisme) et Pierre-André Comte (membre de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie) sont les invités de notre émission.

Pure Politique, « Welcome to Jura », c’est à suivre mercredi 1er mars à 18h20 en direct sur notre antenne et en vidéo notre site. /rch