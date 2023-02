Une page se tourne en matière de gestion de l’environnement dans le Jura. Patrice Eschmann, employé de l’Office cantonal depuis plus de 20 ans et à la tête de celui-ci durant plusieurs années, s’en va à l’Office fédéral de l’environnement. Il était l’invité de La Matinale ce mardi pour évoquer les réussites mais aussi les échecs dans ce domaine. Succès majeur du canton ces dernières années selon Patrice Eschmann, « la politique globale de l’eau est assez exemplaire. On est reconnu loin à la ronde par rapport à ce qui se fait sur les cours d’eau mais aussi la gestion de l’eau potable et des eaux usées. Chaque année, presque un kilomètre de rivière jurassienne a été revitalisé », explique-t-il. Autre point positif, « il y a des choses qui ont bien évolué comme la qualité de l’air ». En revanche, « on a une érosion claire de la biodiversité. On n’est pas un bon élève », ajoute-t-il. « Notre génération profite encore de son confort au détriment des générations futures », selon le Jurassien.