Fuite d’eau à Courcelon, 1000 litres dégoulinent à la minute

Vers 22h mardi soir, une conduite d’eau principale cède à la rue de la Saline à Courcelon. La fuite est rapidement colmatée, mais la conduite cède une vingtaine de centimètres plus loin aux alentours de 23h, déversant pas moins de 1000 litres d’eau à la minute et soulevant la route.

Des ouvriers étaient à pied d’œuvre ce matin pour réparer les dégâts, qui ont privé d’eau courante une quinzaine de ménages. La situation devait se rétablir ce mercredi après-midi, selon Jean-Luc Fleury, conseiller communal de Courroux-Courcelon en charge des travaux publics. La rue, que les transports publics peuvent emprunter, reste en principe toutefois fermée aux voitures jusqu’à ce vendredi, qui doivent emprunter une déviation.

La rupture de la conduite d’eau s’explique par son âge : « On compte pour une conduite d’eau comme celle-là une durée de vie de 80 à 100 ans. On est dans ces eaux-là pour la conduite en question, et donc on s’attendait à ce qu’elle cède. Elle a d’ailleurs déjà cédé à cet endroit-là à au moins quatre reprises », indique le conseiller communal. Les températures ont-elles pu jouer un rôle ? « Je ne pense pas que ce soit lié aux températures fraîches de ces derniers jours, mais bien à l’âge de la conduite », estime Jean-Luc Fleury.

« C’est dans les projets du conseil communal de Courroux-Courcelon de refaire cette conduite, comme d’autres », poursuit-il, expliquant que c’est le réseau dans son entier qui est vieillissant. En conséquence, il n’est pas impossible que d’autres conduites d’eau se rompent à leur tour prochainement, conclut l’élu communal : « On espère que ça n’arrive pas dans l’immédiat, mais le risque est toujours là. » /tbe