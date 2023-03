Le FC Courrendlin inquiet de la disparition d’un terrain

Le terrain de football derrière l’école secondaire de Courrendlin va être amputé. Le maire de la commune, Joël Burkhalter, a révélé que les travaux de protection contre les crues de la Birse allaient avoir un impact sur la zone scolaire.





Pelouse réduite

Le terrain ne disparaitra pas entièrement, seule une partie du gazon sera réduite. En cause, un élargissement du lit de la Birse, qui ne pouvait être réalisé ailleurs. Parmi les utilisateurs de cette installation, le FC Courrendlin sera impacté par ces changements, puisque ses différentes équipes sont amenées à s'entrainer sur cette pelouse, notamment en hiver... Une pelouse particulièrement appréciée pour ses qualités de régénération. Le responsable technique du club, Hervé Mouttet, indique que l’école de foot, par exemple, pourra continuer à s’entrainer derrière l’école secondaire… mais il admet qu'il faudra trouver une solution pour les autres équipes et les matches officiels.





Un deuxième terrain route de Delémont ?

Le FC Courrendlin espère qu’un terrain synthétique, utilisable toute l’année, pourra être créé à côté de la surface existante route de Delémont, soit à l’entrée du village. Un dossier de subvention a été transmis par la commune à la Confédération. « Ce serait la meilleure solution », selon Hervé Mouttet, qui révèle que le FC Courrendlin ne peut pas utiliser les terrains d'autres villages, car ils sont toujours complets (à Courroux par exemple), ou qu'ils manquent de luminaires en soirée (à Rebeuvelier).





L'école secondaire moins impactée

L’école secondaire sera elle aussi impactée par la réduction du terrain derrière ses locaux. Or, pour son directeur, Jacques Widmer, ces changements n’auront pas énormément d'effets. La direction de l'école était au courant de ces travaux sur la Birse, bien avant la rénovation des locaux ; elle savait que le terrain de sport pouvait être amputé. Le directeur assure que le corps enseignant et les élèves travailleront « avec les conditions à disposition. » « On ne joue pas de matches officiels, donc on n’a pas forcément besoin d’un si grand terrain », ajoute-t-il. /cto