Un nouveau directeur pour l’ECA Jura

Le futur nouveau directeur de l’ECA Jura est connu. Le Conseil d’administration de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de la prévention du Jura a désigné Sébastien Hauser à ce poste. L’annonce a été faite ce mercredi. Il prendra ses fonctions le 1er juin et succédera à François-Xavier Boillat qui part à la retraite. Le futur nouveau directeur de l’ECA Jura est âgé de 40 ans et occupe aujourd’hui un poste de responsable chez UBS. Il dispose par ailleurs d’une expérience en tant qu’analyste financier. Sébastien Hauser avait suivi sa formation à l’Université de Neuchâtel, puis à celle de Berne, avant d’étudier aussi à l’Université de Rochester, aux Etats-Unis. /comm-mle