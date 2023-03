Christophe Willem confirmé à Festi’Live, Jenifer ne viendra pas

La programmation de Festi’Live a connu quelques turbulences depuis l’annonce, en grande pompe le 16 décembre dernier, des têtes d’affiche Jean-Baptiste Guégan, Christophe Willem et Jenifer. Des premières interrogations fleurissent fin décembre lorsque Christophe Willem et Jenifer disparaissent de la programmation sur le site internet du festival. Selon nos informations, malgré le feu vert de la production parisienne pour annoncer les artistes et des promesses orales, les contrats ne sont alors pas encore formellement signés. Celui de Jenifer n’arrivera jamais et il est désormais acté que la chanteuse française ne se produira pas à Porrentruy pour présenter son nouvel album « n°9 ». Christophe Willem, programmé le samedi 10 juin, a été confirmé il y a six jours seulement sur les réseaux sociaux du festival après de longs mois d’attente et d’incertitude. Autre tête d’affiche du Festi’Live, Jean-Baptiste Guégan sera aussi bien présent le vendredi 9 juin pour présenter son Tour 2023 « Johnny, vous et moi ». La billetterie est d’ailleurs ouverte pour les deux jours. Selon l’organisation, les ventes sont au rendez-vous pour la journée du vendredi. En revanche, l’affluence est encore timide pour le samedi, le public semblant attendre que le nom du remplaçant de Jenifer soit dévoilé. /jpi