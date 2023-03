L'Aventure Jura Parc se réinvente en Ajoie

Plusieurs escape rooms à St-Ursanne

La commune de Courrendlin a racheté les terrains, sur lesquels s'étendait le parc. Et elle ne veut plus y exploiter de telles activités de loisirs, selon Frédéric Piérard, qui s'occupait de l'Aventure Jura Parc depuis de nombreuses années. Qu'à cela ne tienne, l'Ajoulot d'origine belge a alors décidé de faire perdurer ces activités sur un autre territoire. « Je collabore déjà avec la Maison du Tourisme de St-Ursanne sur une escape room à la gare. Je prévois d’en transférer deux autres d’ici Pâques... voire trois d'ici la fin de l'année », révèle Frédéric Piérard. « Ce sont des activités qui marchent, et qui plaisent aux familles. Ce serait dommage de laisser tomber », ajoute-t-il.





La forêt du Banné comme lieu d'accrobranche

Fort d'un matériel tout neuf pour les parcours d'accrobranche, Frédéric Piérard est aussi désireux de relancer une activité dans les arbres de la forêt du Banné, à Porrentruy. « L'espace appartient à la Bourgeoisie de Porrentruy ; nous sommes actuellement en contact pour former un droit de superficie… Il faudra ensuite un permis de construire… Dans le meileur des cas, on sera prêt mi-juin », déclare Frédéric Piérard. Le lieu est idéal, selon lui, puisque d'autres activités ludiques, culturelles et sportives y existent déjà. De plus, les essences d'arbres qui y habitent sont moins sensibles au bostryche. Le sentier pieds nus, à Rebeuvelier, va quant à lui complètement disparaître. /cto