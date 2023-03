Tryo se produira en mai à Courgenay

Un nouvel artiste rejoint les têtes d’affiche du Dritchino open air festival. Le comité d’organisation a annoncé mercredi soir que Tryo se produira sur la scène de la manifestation prévue les 26 et 27 mai prochain dans un cadre champêtre à la sortie de Courgenay. « En 25 ans de carrière, le groupe n’a pas pris une ride et reste le meilleur représentant d’une scène alternative qui part du reggae jusqu’à une chanson française rythmée et ensoleillée », indiquent les responsables. Tryo chantera le vendredi soir. Claudo Capéo, Matmatah ou encore Junior Tshaka font partie des autres artistes qui monteront sur scène. /comm-alr