L’agriculture jurassienne se porte bien mais des craintes subsistent

L’agriculture jurassienne se porte globalement bien, mais inévitablement des craintes et difficultés subsistent. L’assemblée générale d’Agrijura qui s’est tenue ce jeudi à Alle permet de constater que la plupart des filières, hormis la porcine qui fait face à des fluctuations de prix qui la rendent peu attractive, réalisent des chiffres honorables et que la branche a su défendre ses intérêts avec succès lors de divers sujets de votation en 2022. Seules deux exploitations jurassiennes, sur plus de 900, ont cessé leur activité l’année passée, alors que « d’autres cantons sont plutôt à 2% », rappelle le directeur d’Agrijura François Monin.







Réduction des subventions aux améliorations structurelles



Néanmoins, les mesures budgétaires cantonales qui visent l’agriculture restent une crainte, notamment la réduction des « subventions aux améliorations structurelles » qui laisse le paysan jurassien de plus en plus livré à lui-même pour ses investissements. « C’est toute la problématique. On a vu ces dernières années que la population et les consommateurs avaient des exigences et que la politique agricole définit des objectifs supplémentaires pour l’agriculture. Donc si on n’a pas les moyens pour aider les agriculteurs à moderniser leur outil de travail, l’agriculteur sera perdant mais aussi la société qui demande des améliorations qui ne pourront pas être atteintes », explique François Monin.