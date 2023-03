Les Gourmands du Matin : Sylvie Amadio

Le cirque Starlight entame dès le 17 mars une création inédite, « MOI », mise en scène par Christopher Gasser. Ce spectacle fait la part belle aux artistes de la région, qu’ils soient acrobates, comédiens ou musiciens.

Sylvie Amadio d’Alle, professeure d’accordéon et de solfège et titulaire d'un master de direction d’instruments à vent à la Haute École de Musique de Lausanne, fera résonner son instrument depuis le haut de la scène. La tournée du cirque Starlight lui apportera une belle expérience artistique, et certainement bien gourmande. Rencontre savoureuse dans la caravane de notre invitée gourmande.