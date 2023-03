Quelque 250 concerts plus tard, Silver Dust souffle 10 bougies

L’année s’annonçait faste pour Silver Dust, elle a commencé sur les chapeaux de roue. Le groupe de rock jurassien fête ses 10 ans cette année et sort ce vendredi un nouveau clip. Pour l’occasion, Kiki Crétin alias Lord Campbell, leader du groupe, et Benji, son labrador star du nouveau clip « Animals Swing » étaient les invités de La Matinale. Le message « no animal abuse » apparaît à plusieurs reprises dans le clip réalisé, animé et dessiné par Kiki Crétin et qui veut transmettre un message de lutte contre la maltraitance animale. « C’est un devoir d’éduquer ses propres enfants à avoir énormément de respect envers les animaux », estime Kiki Crétin.