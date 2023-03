Vers davantage de collaboration entre les communes de la Vallée

La nouvelle législature constitue un tournant pour l’Association des maires et présidents de bourgeoisie du district de Delémont. Réunis jeudi soir en assemblée, ses membres se sont vu présenter par le comité un état des lieux sur l’intercommunalité. L’idée est de renforcer les collaborations entre les communes. Plusieurs points sont sur la table, selon le président de l’AMDD. « On a évoqué une dizaine de thématiques. Il y a tout ce qui touche à la péréquation financière et à la répartition des charges au niveau des bibliothèques, ludothèques ou piscines. Il y a également des questions liées à l’informatique, au remplacement des employés communaux lorsque quelqu’un est malade et la mise à disposition de machines », explique Damien Chappuis, également maire de Delémont.





Un service de l’urbanisme étendu ?

Damien Chappuis souligne que des réflexions sont également lancées dans le domaine de l’urbanisme. Les communes font, en effet, régulièrement appel à des mandataires externes lorsqu’il y a besoin de référents. « Ne serait-il pas plus intelligent d’avoir un service de l’urbanisme plus global ? », questionne le président de l’AMDD. Le maire de Delémont ajoute que son Conseil communal a été nanti de cette proposition. Il doit désormais l’examiner et voir s’il pourrait agrandir son service de l’urbanisme et éventuellement mettre à disposition des autres communes certains de ses employés à l’avenir.





Des propositions concrètes à venir

À l’heure actuelle, toutes ces questions ne sont toutefois qu’au stade des réflexions. Le comité de l’AMDD devra désormais revenir auprès de l’assemblée avec des propositions concrètes. Se pose aussi la question de savoir s’il faut donner plus de compétences à l’association pour que celle-ci ressemble davantage aux syndicats qui existent dans le district de Porrentruy et des Franches-Montagnes.