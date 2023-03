La Fondation Aurore Happy Home a 20 ans

En Suisse, Catherine a cherché à trouver des fonds et à obtenir des dons pour offrir aux jeunes de quoi se nourrir, mais aussi les moyens de payer leurs études. Ces récoltes étaient entrecoupées de voyages en Inde, pour développer sa fondation sur place, et rencontrer les enfants qui y étaient hébergés ; « Certains avaient perdu leur parents ; d’autres n’avaient plus de maman et un papa alcoolique… on leur a permis d’avoir un autre destin. On leur a appris à se laver, on leur a offert des études. Aujourd’hui, beaucoup sont ingénieurs en informatique, une autre est avocate, une autre encore, ingénieure en génie civil. » Catherine Weissbaum dit se souvenir de chaque nom, chaque prénom, et continue d'entretenir un lien particulier avec plusieurs de ces jeunes. Elle compte repartir en Inde à la fin de l'année.





De nouveaux locaux

Aujourd'hui, les enfants vivent dans un ancien hôtel, loué par la fondation : « Les anciens bâtiments n’étaient plus conformes, selon le gouvernement indien, car placés sur un passage d’éléphants et de tigres », explique Catherine Weissbaum. Le prochain défi d'Happy Home sera de trouver un nouveau terrain, pour construire de nouveaux bâtiments : « Le bail actuel sera échu en 2025. On aimerait trouver un nouvel endroit, pour que les enfants puissent jouer dehors, tranquillement, et qui rende Happy Home plus pérenne », explique la présidente de la fondation, Véronique Lluis. Elle a repris la présidence il y a peu, notamment « pour insuffler une nouvelle dynamique à Happy Home », d'après Catherine Weissbaum. Véronique Lluis a fait un premier déplacement en Inde en début d'année, et a pu rencontrer les enfants et la dizaine de personnes qui s'occupent de la fondation sur place. Elle prévoit d'y retourner à la fin de l'année.