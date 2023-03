Quelque 200 doudous soignés à l'Hôpital des nounours

Pour la présidente de l'AJEM, Aurélie Balmer, cet événement a toujours un franc succès auprès des enfants : « Ils repartent avec le sourire. Et puis il nous arrive d’avoir des parents qui nous disent que leur enfant a dû aller à l’hôpital et qu’il était content, parce qu’il a pu faire la même chose que son doudou ! »





Une activité dédié aux parents à côté de l'Hôpital des nounours

Et pendant que les plus jeunes s'essayaient à la pharmacologie ou à l'ophtalmologie, leurs parents étaient invités à participer à un concours, à l'occasion des 20 ans de l'H-JU. Ils ont pu tester les gestes de réanimation grâce à un atelier proposé par la Fondation RéaJura, et ceux ayant réalisé la meilleure réanimation se sont vu offrir des prix. Derrière l'aspect ludique du concours, RéaJura a souhaité mener une véritable action de sensibilisation : « On a expliqué ce qu'est le réseau des premiers répondants, comment on peut se former à devenir secouriste bénévole. On a aussi montré comment on utilise un défibrillateur », raconte Christophe Bailat, président de la fondation. Aujourd'hui, le réseau des premiers répondants compte 560 personnes dans le Jura, mais la fondation souhaiterait atteindre les 1'000 engagés. /cto