Tornos soigne ses actionnaires et voit l'avenir avec optimisme

Le groupe installé à Moutier a confirmé l'an dernier le redressement amorcé un an plus tôt. Le chiffre d'affaires net s'est étoffé de 5,8% pour s'établir à 181,4 millions de francs, porté notamment par la forte demande pour le tour à poupée mobile SwissNano produit en Suisse, a indiqué Tornos lundi dans un communiqué.

Les machines produites dans la région de Taïwan ont également suscité l'engouement de la clientèle, alors que la production en Chine a été "temporairement limitée" en raison des restrictions sanitaires imposées par Pékin dans le cadre de sa stratégie dite "zéro-Covid".





Projets d'infrastructure

Pendant l'exercice sous revue, le groupe a inauguré un centre de service à São Paulo, au Brésil, et un nouveau site de production en Pologne, qui prend principalement en charge la modernisation des anciennes machines Deco 10. Une nouvelle halle de production devrait également voir le jour à Taïwan d'ici la fin de l'année en cours.

Le résultat avant intérêts et impôts (EBIT) s'est contracté de plus d'un cinquième à 16,4 millions de francs, pour une marge afférente de 9,1% en repli de 2,9 points de pourcentage. Ajustée des effets exceptionnels, l'évolution s'est avérée positive. Le bénéfice net est ressorti à 14,4 millions, en baisse de plus d'un quart (-28,9%).





Distribution relevée

Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 5 avril une distribution non imposable de 30 centimes par action, prélevée sur les réserves issues d'apports de capital, contre une rémunération de 25 centimes pour l'exercice précédent.

A la faveur du niveau record de son carnet de commandes (+15,4% à 68,4 millions de francs), la direction estime le groupe "très bien positionné" pour l'exercice en cours, malgré les "nombreux impondérables" occasionnés par les incertitudes géopolitiques et macroéconomiques.

La tendance à la relocalisation des processus de production aux Etats-Unis et en Europe, provoquée par l'interruption des chaînes d'approvisionnement mondiales, se traduit par un regain de demande pour les produits de Tornos. L'entreprise se dit prête à "affronter les scénarios les plus divers", sans toutefois s'aventurer sur le terrain des objectifs chiffrés /ats