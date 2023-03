Un p’tit truc en plus pour La Courtine

Au P’tit Plus arrive à La Courtine dès lundi. L’épicerie solidaire, déjà active les mardis, jeudis et samedis soirs à Saignelégier et les mercredis soirs aux Breuleux, propose le lundi soir dans la région de La Courtine une distribution d’invendus récoltés dans les magasins contre un prix symbolique. Peut en bénéficier toute personne habitant dans les Franches-Montagnes qui a droit au subside cantonal pour le paiement de ses primes d’assurance maladie. L’association souhaite ainsi lutter contre le gaspillage alimentaire.

A La Courtine, la distribution a lieu le premier jour de la semaine à 19h40 en alternance entre deux sites : la halle de gym des Genevez les semaines paires, et l’école de Lajoux les semaines impaires. Joël Vallat, qui assure la présidence de l’association par intérim après le départ d’Elisabeth Baume-Schneider élue conseillère fédérale, explique la volonté de se déplacer à un nouvel endroit : « Peu de gens de La Courtine venaient à notre épicerie. On a donc tenté d’aller sur place : nos bénéficiaires sont souvent en situation de précarité et n’ont donc pas forcément de véhicule, raison pour laquelle ils doivent emprunter les transports publics. Et faire le trajet en transports publics le soir, c’est très compliqué… » Pourquoi ne pas avancer les horaires des ventes ? « On ne peut pas ouvrir avant la fermeture des magasins, car ça fait partie de la convention qu’ils ont signée avec nous pour nous fournir leurs invendus », détaille Joël Vallat.





Des bénévoles en plus



A nouvelle offre, nouveaux défis : pour éviter des changements dans l’organisation actuelle à Saignelégier et aux Breuleux, il fallait des forces vives. « On a fait deux séances d’information pour Les Genevez et pour Lajoux, et on a le bonheur d’accueillir une vingtaine bénévoles supplémentaires qui permettront de mener à bien cette opération », conclut le président d’Au P’tit Plus.

Les éventuels futurs bénéficiaires de cette offre associative peuvent se renseigner via ce lien. /comm-tbe