La Haute-Ajoie s’unit pour créer des liens

Un nouveau projet voit le jour dans la région Haute-Ajoie. Les communes de Bure, Courtedoux, Fahy, Grandfontaine et Haute-Ajoie veulent dynamiser la vie locale. Elles ont décidé de s’allier pour la mise en place d’un concept intitulé « Ensemble vers une région connectée ». Le projet vise à créer des liens entre les habitants via la mise en place de diverses activités intergénérationnelles. Il découle de la démarche participative « SmartVillages » menée de juin à novembre 2021 dans les cinq communes concernées. « Ensemble vers une région connectée » veut créer des liens entre les villages, permettre des rencontres et favoriser la découverte du patrimoine culturel et local. Il s’agit de redonner de l’importance à une « place du village physique » par le biais de l’organisation d’activités. Les événements se dérouleront en tournus sur les cinq communes. Ils seront ouverts à tous les habitants de la région et gratuits. Un groupe de travail se retrouve régulièrement pour organiser les activités avec l’association Au P’tit lien. La première se déroulera le 25 mars, de 14h à 18h à l’administration communale de Fahy sous la forme de jeux-rencontres. Un événement lié à la nature sera prévu à l’été et une soirée musicale à l’automne prochain. « Ensemble vers une région connectée » comprend également la création d’une « place du village numérique » avec le déploiement futur d’une plate-forme digitale en lien avec les besoins des habitants. Le projet bénéficie de subventions du canton du Jura et du Secrétariat d’Etat à l’économie de la Confédération. /comm-fco