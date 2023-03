La pluie attendue avec impatience

« Juste sur les prochains jours, on attend 20 à 30mm, voire plus. Ce serait suffisant pour l’instant pour ne pas créer de manque et de stress sur les cultures », estime encore l’agriculteur de Coeuve. La nature n’aimant aucun excès, l’idéal serait une alternance de « beau temps » et de pluie sur le printemps. Mais les paysans constatent de plus en plus que les périodes de sécheresse s’allongent, tout comme les périodes de pluie, rendant la météo moins « aléatoire ». « La grande question est de savoir si cela annonce un printemps et un été aussi très sec. Car les cultures ne souffrent actuellement pas de stress mais elles ne font pas de réserves non plus. Or, si on a encore des périodes de sec en mai ou juin comme lors des dernières années, ça pourrait poser problème », craint Jean-Bernard Chavanne. Les simulations sur un mois, plus imprécises et donc moins pertinentes, évoquent des précipitations supérieures à 100mm. Le monde agricole espère surtout le retour d’un temps variable et d’un certain équilibre naturel. /jpi