Travaux envisagés à la gare de St-Ursanne

C’est un projet envisagé depuis plusieurs années qui doit voir le jour à St-Ursanne. Un permis de construire a été déposé dernièrement pour la pose d’un rideau métallique de protection derrière la gare du village. Le dépôt public court jusqu’à début avril. Les travaux devraient coûter 150'000 francs et seront pris en charge par les CFF.





Vaste mesure

Depuis 2016, plusieurs acteurs discutent de la protection de ce secteur. En 2019, une personne avait été blessée par des chutes de pierres, ce qui a conforté l’idée d'entreprendre des travaux. Ces derniers devraient être menés durant l’automne de cette année et dureront un mois. Il est prévu d’installer un rideau métallique sur une longueur de 185 mètres, derrière la gare de St-Ursanne, le long des rochers. Le dossier a été ouvert il y a plus de six ans. Cette durée correspond aux démarches habituelles menées dans ce genre de cas, selon Frédéric Revaz, porte-parole des CFF. Contacté par la rédaction de RFJ, l’Office jurassien de l’environnement s’est dit rassuré que ces travaux arrivent dans leur phase concrète. /mle