Les Bruntrutains ont (un peu) moins chauffé leur logement cet hiver

Manuel Godinat met en perspective ces chiffres, qui ne refléteront pas la situation cantonale, voire nationale, selon lui. « Il ne faut pas oublier qu’on parle ici du Thermoréseau de Porrentruy. L’énergie est renouvelable, locale et relativement bon marché. Peut-être que nos clients étaient moins sensibles aux économies, parce que le risque de pénurie était beaucoup lié à l'électricité et aux énergies fossiles... Je pense qu’on n’est pas représentatif de tout ce qui s’est passé en Suisse. » Manuel Godinat pense aussi que l'inflation des prix à l'énergie, différente d'un réseau à un autre, aura engendré plus ou moins d'économies. Selon lui, « le prix dicte beaucoup de choses ». Des chiffres plus précis seront probablement disponibles d'ici quelques semaines, voire quelques mois. /cto