Blaise Héritier : un Breakfast musical inédit

C’est le jour J pour « Breakfast Américain » le concert de l’Ensemble EVOCA, et du BH Orchestra qui, sous la direction de Blaise Héritier, mêlent les chansons de Jean-Jacques Goldman et de Supertramp. Plus d’une centaine de musiciens et de chanteurs répètent ce spectacle inédit depuis le mois de novembre dernier.

Pour Blaise Héritier, c’est un concert avec une formation inédite qui mélange des instruments classiques, des cuivres, percussions et guitare électrique. Les quatre représentations de ce week-end se jouent à guichet fermé, et Blaise Héritier se réjouit particulièrement de dévoiler ce nouveau projet ce soir. Reportage lors de la dernière répétition générale jeudi au Théâtre du Jura. /jmp