De ferme en ferme, à travers 14 pays

Huit mois à découvrir le quotidien d’agriculteurs d’Europe de l’Est et d’Europe du Nord. Eva Colomb et Lucas Wolfer, de Glovelier, seront au cœur d’une conférence organisée par l’Université populaire de Delémont mardi à 20h au Musée jurassien d’art et d’histoire. Le couple reviendra sur un voyage qu’il a effectué l’an dernier. Pendant huit mois, la musicienne et l’ingénieur en gestion de la nature de 27 ans ont travaillé dans des fermes de 14 pays, en échange de nourriture et de logement. Leur objectif, c’était de découvrir des cultures, de vivre de moments intenses d’échanges et de s’enrichir des pratiques et traditions agricoles en Grèce, en Bulgarie, en Roumanie, en Lettonie, en Estonie, ou encore en Finlande ou au Danemark, notamment.





Une expérience humaine unique en son genre

La volonté d’Eva Colomb et de Lucas Wolfer, c’était d’obtenir un hébergement et de la nourriture en échange d’un travail fourni sur un domaine agricole. Pour parvenir à ses fins, le couple a été actif sur une plateforme en ligne qui recense des listes de fermes auxquelles il a proposé ses services. Les deux jeunes Jurassiens ont été particulièrement choqués de voir la pauvreté dans certaines régions reculées, notamment dans les Carpates, où les agriculteurs disposent de moyens très limités, avec notamment l’absence de soutien mécanique par endroits. A la question de savoir ce qu’il a accompli de plus fou, Lucas Wolfer répond du tac au tac : « Ca va de construire un trampoline pour des enfants à planter des patates avec un cheval de trait qui fait les trous ». L’ingénieur en gestion de la nature reconnaît que cette expérience aura été riche et aura permis d’acquérir plusieurs techniques et astuces qu’il utilise aujourd’hui dans une petite exploitation de St-Ursanne. /mle