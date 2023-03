Des défis à l’horizon pour le syndicat chevalin du Haut-Plateau-Montagnard

« Pour moi, ce n’est que du bonheur ». Romain Theurillat adore sa fonction de président du syndicat chevalin du Haut-Plateau-Montagnard (HPM). Ce vendredi, cela fait un an jour pour jour que l’éleveur de chevaux Franches-Montagnes a été élu à la tête de l’entité. Il a repris le flambeau des mains de Jean-Pierre Froidevaux qui avait dirigé le HPM ces 12 dernières années. Le Breulotier a d’ailleurs présidé jeudi soir sa toute première assemblée générale durant laquelle les comptes 2022, bénéficiaires à hauteur de près de 2'000 francs, ont été acceptés.





Savoir trouver sa place

« Au début ça n’a pas été facile, se rappelle Romain Theurillat. Il faut surtout savoir se positionner par rapport aux autres syndicats et aux autres présidents de manifestation ». Durant sa première année aux commandes du HPM, l’éleveur de 32 ans a eu quelques dossiers d’envergure à traiter. Il y a notamment eu le maintien de la prime d’élevage par le Conseil fédéral et le refus d’un apport de nouveau sang. Ce dernier « a été voulu principalement par les éleveurs parce que la consanguinité nous fait peur et on tourne toujours avec les mêmes lignées de chevaux », s’inquiète le président du syndicat.