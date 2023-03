L’opération charme de la JCI de Porrentruy

Le Forum 2023 de la Jeune Chambre Internationale Suisse a lieu dans le Jura. L’événement va rassembler 250 personnes ce vendredi et ce samedi en Ajoie. Il est organisé par la JCI de Porrentruy. Une assemblée générale, des séminaires de formation, mais aussi de nombreuses visites sont au programme. « On cherche surtout à faire découvrir la région et ses produits du terroir. Pour les membres suisses, le Jura est loin. Nous voulons montrer qu’on y passe de bons moments et que beaucoup de choses s’y déroulent. Si on peut faire venir des jeunes cadres dirigeants ici, ce serait magnifique, mais l’objectif de ces deux jours est avant tout touristique », explique Méryl Boulanger, co-présidente de la JCI de Porrentruy. /rch