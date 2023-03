Une exposition pour briser les tabous autour des menstruations

L’Espace-Jeunes de Delémont accueille une exposition qui sort de l’ordinaire. Intitulée « Un problème non réglé », elle s’intéresse aux menstruations et a été conçue par deux anciennes lycéennes, Sydney Rais et Mélia Panchaud, dans le cadre de leur travail de maturité. Le public pourra découvrir une vingtaine d’affiches traitant de différentes thématiques telles que l’histoire des règles, les sujets encore censurés ou les protections hygiéniques. « Nous voulions briser le tabou qu’il y a autour de cette question. L’idée est de montrer au public ce que sont les menstruations et les problèmes qui y sont liés », explique Sydney Rais.