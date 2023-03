Delémont va construire une nouvelle école aux Arquebusiers

Un nouveau bâtiment scolaire sortira bientôt de terre à Delémont. La population a accepté dimanche à 71% (1'301 voix contre 531) le crédit de 13,5 millions de francs qui lui était soumis dans les urnes. L’édifice prendra place dans le secteur des Arquebusiers et pourra accueillir plus de 250 enfants. Il sera notamment construit avec du bois local. La nouvelle école a pour objectif de remplacer dès la rentrée 2026 les containers existants et de décharger les effectifs du Château. La Municipalité devrait recevoir une subvention cantonale d’environ deux millions de francs pour ce projet. La participation a atteint 20,5% pour cette votation. /alr