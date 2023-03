Les chasseurs jurassiens réunis pour leurs assises annuelles

Boécourt a accueilli samedi les assises annuelles des chasseurs de la région. L’assemblée des délégués de la Fédération cantonale jurassienne des chasseurs (FCJC) s’est déroulée à la Halle des fêtes. Les comptes et le budget étaient notamment à l’ordre du jour, mais également la présentation de plusieurs rapports dont celui du nouveau président élu en mars 2022 pour succéder à Jean-Luc Berberat. Nicolas Wallimann est revenu sur sa première année à la tête de l’entité. Il a déploré un renforcement des pressions des mouvements anti-chasse et en particulier de Pro Natura. « Le problème est un manque de connaissance de ce que fait le chasseur et du bien qu’il apporte à la nature », explique le président. Selon ce dernier, certains « extrémistes » souhaiteraient remplacer la chasse par le loup. « Il faut bien se rendre compte qu’il n’est plus possible d’avoir de nombreux grands prédateurs, d’où l’obligation d’une régulation proactive effective », ajoute-t-il.





Une cellule « scientifique » à l’œuvre

Nicolas Wallimann a également salué la création d’une cellule « scientifique ». Composé de quatre membres, ce nouvel organe de la FCJC est chapeauté par Lucas Wolfer, ingénieur en gestion de la faune. Il a pour objectif de réunir et de maximiser les compétences des chasseurs, mais aussi de « valoriser les milliers d’heures d’observation réalisées dans le terrain ». Selon le président, son rôle est également de défendre la chasse face à certains arguments irrecevables. Nicolas Wallimann ajoute que l’entité travaille actuellement sur une manière d’améliorer le prélèvement des chamois sur une base scientifique.