Ecole secondaire de la Couronne prévôtoise : Moutier réagit

La commune de Moutier s’engage à continuer à accueillir les élèves de la Couronne prévôtoise dans les meilleures conditions possibles. Elle l’a assuré ce lundi à la suite des résultats très partagés du vote de principe sur la création d’une école secondaire à Grandval après le transfert de Moutier. Pour rappel, cinq communes sur huit se sont dites favorables à ce projet, mais une majorité d’habitants s’y est opposée.

La cité prévôtoise, uniquement observatrice dans le cadre de ce scrutin, s’est dit prête à s’adapter à la solution définitive qui sera adoptée. « Si le modèle de Moutier devait être choisi, nous ferons en sorte qu'il soit le plus adapté possible aux enfants et aux communes », commente Pierre Sauvain, conseiller municipal en charge de l’éducation, de l’instruction et de la formation.