La Croix-Rouge jurassienne veut relever la limite fixée à 80 ans pour les chauffeurs bénévoles 

La vidéo postée ce lundi suit l’histoire d’un super-héros bénévole qui enfile sa cape rouge et apporte son aide de diverses manières. Le projet vise à promouvoir l’engagement et le soutien de bénévoles. La directrice de la Croix-Rouge jurassienne, Laurence Juillerat, annonce entre autres une perte considérable de chauffeurs à venir ces prochaines années. « Cette limite de 80 ans a été fixée il y plus d’une vingtaine d’années. Aujourd’hui, de nombreuses personnes dépassent cet âge-là et sont capables de conduire. Nous réfléchissons à des solutions pour rehausser cette limite de fin de bénévolat », explique Laurence Juillerat.