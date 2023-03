La francophonie célébrée en musique et en chansons dans le Jura

Un premier concert aura lieu le 17 mars à l’église de Glovelier, avec la Chorale des Enfants de Cœur et la chorale « Ose ». La Brasserie des Franches-Montagnes prendra le relais le 18 en accueillant une soirée « Hors saison » de la Médaille d’Or de la chanson. Le Bel Hubert, Ben Herbert Larue et Félicien Lia trio se produiront à Saignelégier. Le Théâtre du Jura, à Delémont, proposera ensuite un concert de Dominique A le 21. Cet auteur-compositeur-interprète français a notamment écrit pour Alain Bashung et Etienne Daho, puis collaboré avec Yann Tiersen et Calogero. A Porrentruy, l’Espace Renfer proposera le 24 un atelier d’écriture avec l’artiste et slammeur Narcisse.

Enfin, toujours le 24 mars et toujours à Porrentruy, l’Espace Viatte sera le théâtre d’une table ronde et d’une projection où il sera notamment question des Fonds Pierre Jobin – imprésario et producteur québécois – qui sont conservés à la Bibliothèque cantonale jurassienne et aux Archives de la Ville de Québec. Parmi les intervenants figurent Claude Hauser et Matthieu Gillabert (professeurs à l’Université de Fribourg), Géraldine Rérat-Oeuvray (bibliothécaire cantonale), David Tremblay (archiviste de la Ville de Québec) et Jacques Audet (auteur et ami de Pierre Jobin). Cet événement sera le point d’orgue de cette 27e Semaine de la langue française et de la francophonie, dont le programme complet et les détails sont à découvrir ici. /rch