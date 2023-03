Des élèves de Delémont unis par la musique

Les élèves de la structure Sport-Art-Étude et ceux de l’École de Culture Générale proposent un concert ces mercredi et jeudi à Delémont. Au programme, de la musique classique et moderne chantée et des instruments aussi divers que flûtes, trombones, percussions, violons ou guitare électrique.

Reportage lors d’une des dernières répétitions. Les musiciens affinent les détails, guidés par Michel Zbinden qui dirige ces ensembles depuis une quinzaine d’années. Le but de ces concerts est d’explorer différents univers musicaux, de Prokofiev à Coldplay, interprétés par des élèves qui ont déjà un bon bagage musical.