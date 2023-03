Le SHC Ajoie pourrait se retirer du projet du Banné

Le projet de zone de sports et de loisirs au Banné peine à décoller. La ville de Porrentruy avait fédéré quatre sports qui devaient transformer cette zone, mais 15 mois plus tard les trois associations et la fondation concernées n’ont pas avancé à la même cadence. L’implantation du Skater Hockey Club Ajoie est même remise en cause pour des raisons financières.

Du côté du Jura Bike Park, le projet suit son cours. La jeune fondation espère obtenir son permis pour construire différents modules pour les vélos dans les mois à venir et ouvrir sa piste l’année prochaine. « Nous avons été un peu trop optimistes au niveau de l’agenda de base. Les deux entreprises de construction avec lesquelles nous souhaitons travailler ne pourraient pas commencer les travaux avant cet automne au plus tôt. Nous avons pris contact avec les associations de protection de la nature et sommes ouverts à collaborer avec elles. Nous n’avons pas reçu de demandes formelles de leur part, nous verrons s’il y a des oppositions lors de la publication du permis de construire », explique Clément Schaffter, membre de la fondation Jura Bike Park. Autre bonne nouvelle pour le site, un nouvel acteur s’est annoncé récemment avec un parcours d'accrobranche dans la forêt du Banné.





Le SHCA va engager de nouvelles discussions avec Fontenais

Les choses prennent plus de temps pour les autres parties prenantes au projet initial. Le FC Porrentruy ne s’est pas encore penché sérieusement sur le dossier pour transformer son terrain existant en synthétique, alors que l’Union Jura Rugby est prêt à faire les travaux pour améliorer l’éclairage de la pelouse adjacente, prêtée par le FCP, mais souhaitait se caler sur le chantier du SHC Ajoie. Le problème est que le projet du club basé actuellement à Fontenais a du plomb dans l’aile. Devisé à 1,5 million de francs pour la piste, des vestiaires et une cantine, l’augmentation des taux hypothécaires et l’inflation des matériaux l’a vu prendre l’ascenseur à 2 millions. « On continue de travailler sur ce projet au Banné et nous essayons de récolter d’autres fonds, mais nous prévoyons aussi d’avoir une nouvelle discussion avec le Conseil communal de Fontenais pour pouvoir rester où nous sommes. Si on n’a pas une solution via ces deux projets, le club devra certainement cesser ses activités », confie le vice-président du SHCA Mathieu Cerf.