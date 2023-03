Vols de véhicules en baisse dans le Jura

Les vols de véhicule ainsi que les vols par effraction ont baissé en février dans le Jura. La police cantonale a publié ce mercredi les chiffres mensuels de la criminalité. Les statistiques recensent notamment 9 vols de véhicules contre 20 le mois précédent. Les vols par effraction sont passés quant à eux de 30 à 19. Le nombre de lésés et de plaignants est également en baisse. Ils sont 142 en février contre 175 en janvier. Tous les délits ne sont néanmoins pas en baisse : les chiffres font état d’une augmentation des voies de fait, des vols à la tire et par astuce ainsi que des lésions corporelles La tendance des vols dans les commerces, magasins et habitations est légèrement en baisse.

Par ailleurs, la police cantonale rappelle les risques liés à Internet. Elle diffusera prochainement une série de clips de prévention, notamment sur les escroqueries en ligne, le sexting, ainsi que la haine en ligne. /comm-jad