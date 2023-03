« 50% des bâtiments à Delémont ne sont pas accessibles »

La discussion a été tout à fait cordiale et la petite délégation même surprise de l’ouverture d’esprit du gérant, par ailleurs fondateur il y a sept ans de l’équipe de Suisse de Cécifoot pour personnes malvoyantes ! « Je suis sensible à la problématique. C’est vrai que l’on a fait des travaux de rafraichissement, mais la commune ne nous a pas formulé de demande spécifique à cet égard. Mais c’est en projet, on a toujours eu dans l’optique de faire quelque chose. On va faire ça en bonne et due forme », rassure Mathieu Chapuis. Légalement, il n’est pas obligé de le faire, tout simplement parce que « les travaux entrepris n’exigeaient pas de dépôt de permis de construire et ne consistaient pas en un changement d’affectation. Si ce ne sont que des travaux de rafraichissement et non de transformation, il n’y a pas d’obligation de rendre l’établissement accessible », explique Luc Bron, architecte spécialisé des questions d’accessibilité qui travaille notamment pour l’association Pro Infirmis.