Christophe Girardin pour succéder à Rémy Meury au SEJ

Le SEJ tient son nouveau secrétaire général. Les membres du Syndicat des Enseignants jurassiens ont choisi Christophe Girardin face à Roberto Segalla jeudi soir lors d’un Congrès extraordinaire à Courtételle. Le Delémontain de 42 ans a recueilli 112 voix contre 69 à son concurrent au premier tour de scrutin. Trois bulletins blancs ont été recensés. Christophe Girardin va ainsi succéder à Rémy Meury. Le Délémontain est enseignant au niveau primaire et issu du Centre, alors que Roberto Segalla travaille au CEJEF et est député des Verts au Parlement. Christophe Girardin a fait part de « sa gratitude et de sa fierté » à l’issue de son élection. L’homme souhaite miser sur « l’ouverture et le dialogue » dans ses futures fonctions mais sans toutefois refuser « d’aller à la confrontation, si besoin », alors que le canton du Jura connaît une situation financière difficile. Il entend « être pragmatique pour que chacun tire à la même corde pour faire avancer l’école jurassienne ».