La Jeunesse socialiste jurassienne en marche pour les élections fédérales

La Jeunesse socialiste jurassienne mise sur une femme et un homme pour les élections fédérales de cet automne. Dans un communiqué diffusé ce jeudi, elle indique qu’elle a désigné deux candidats dans la course au Conseil national. Il s’agit de Zoé Seuret, étudiante en sciences politiques de 26 ans, et de Léo Beuret, enseignant en formation de 22 ans. La Jeunesse socialiste jurassienne souhaite « mener une campagne engagée sous les couleurs de la justice sociale et climatique ». /comm-mle