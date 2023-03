« MOI » au cœur du chapiteau du cirque Starlight

Le cirque Starlight débute sa nouvelle tournée. Au milieu du chapiteau se trouvent une scène et quelques accessoires : corde, cage, ainsi que des portes qui vont s’ouvrir et se fermer au rythme du spectacle. Des musiciens perchés sur le haut de la scène jouent leurs partitions, quelques projecteurs s’allument et le spectacle peut commencer.

Mis en scène par Christopher D.Gasser, MOI est un spectacle sur nos voix intérieures, celles qui nous guides dans nos rêves, et font résonner nos émotions. Mais pour passer du rêve à la réalité de cette histoire, il faut œuvrer et recommencer mainte fois, répéter les gestes précis.