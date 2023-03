« Mars bleu » pour encourager le dépistage du cancer du côlon

Le mois de mars est dédié au dépistage du cancer du côlon. « Mars bleu » veut sensibiliser à l’importance de la prévention de cette maladie aussi appelée cancer colorectal ou cancer de l’intestin. Le responsable médical de l’Association pour le dépistage du cancer BEJUNE était l’invité de La Matinale. César Eduardo Wong Alcazar rappelle que les 50-69 ans doivent être particulièrement concernés par le dépistage pratiqué tous les deux ans. « Ce qu’on veut c’est approcher des personnes qui n’ont pas de symptôme, elles sont cachées du système », explique le responsable médical alors qu’hommes et femmes sont concernés par la maladie qui cause quelque 1'700 décès chaque année en Suisse. L’objectif du dépistage est de pouvoir « proposer les traitements les moins lourds possibles avec une qualité de vie qui sera meilleure » en cas de détection du cancer. « On est un peu en retard », regrette César Eduardo Wong Alcazar. /mmi